Les étoiles dans la tête La martégale Ancelle Catégories d’Évènement: Ancelle

Hautes-Alpes Les étoiles dans la tête La martégale Ancelle, 30 juillet 2023, Ancelle. Les étoiles dans la tête 30 juillet – 6 août La martégale Embarque pour un voyage lunaire, en compagnie d’un intervenant astronome qui te fera découvrir tous les mystères spatiaux en toute simplicité. Profites-en aussi pour rencontrer de nouveaux amis lors des autres activités de plein air en montagne !

En moyenne montagne, au sein d’un parc arboré extérieur de 6ha, avec des espaces de jeux, un jardin potager en permaculture, un poulailler/des ânes dans la propriété, un mur d’escalade et des sentiers de randonnées et Vtt au départ du centre ! La martégale 05260 Ancelle Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « vacances@laligue69.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T13:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-06T00:00:00+02:00 – 2023-08-06T13:30:00+02:00 sciences pleine nature Détails Catégories d’Évènement: Ancelle, Hautes-Alpes Autres Lieu La martégale Adresse 05260 Ancelle Ville Ancelle Departement Hautes-Alpes Age min 6 Age max 10 Lieu Ville La martégale Ancelle

La martégale Ancelle Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancelle/