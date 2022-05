La Marseillante, 4 juin 2022, .

La Marseillante

2022-06-04 19:00:00 – 2022-06-04

Ce concert donnera à entendre une création musicale d’Alexandros Markeas,

compositeur et de Pierre Senges, écrivain, conçue à l’occasion de l’exposition La

Marseillaise. Plus de 300 participants amateurs sur le plateau, encadrés par des

musiciens professionnels comme Vincent Beer-Demander, Raphaël Imbert, ou

l’ensemble Cbarré feront redécouvrir au public cet hymne national revisité.

En partenariat avec La Cité de la Musique de Marseille, le Conservatoire de Marseille,les Voix de la Canebière, le choeur des Petits chanteurs de la Major, l’orchestre à plectre de Marseille….



“La Marseillante” est une production de Prodig’Art, commande de la Ville de

Marseille (Musée d’Histoire de Marseille) en partenariat avec la Ville et les Musées de Strasbourg avec le soutien de la Région Sud et du Département des Bouches-du-Rhône, en coproduction avec l’Ensemble CBarré. Cette création bénéficie du concours de la Banque Privée CCI Strasbourg et d’une aide à la création de la SACEM.



Dans le cadre de l’exposition La Marseillaise présentée au Musée d’Histoire du 18 mars au 3 juillet 2022.

Concert gratuit dans la limite des places disponibles. Sans réservation.





En amont du concert du 4 juin, venez participer aux ateliers de préparation de La Marseillante, animés par la chanteuse et chef de chœur Anne Périssé dit Préchacq .

Dimanches 20 février, 6 mars , 10 avril et 15 mai de 10h à 17h30 : Ateliers Les Voix de la Canebière

Gratuit sur réservation : http://www.prodigart.org/lamarseillaise/

Retrouvez la création d’Alexandros Markeas au Théâtre Silvain samedi 4 juin.

https://musees.marseille.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-22