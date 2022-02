La Marseillaise Marseille, 18 mars 2022, Marseille.

La Marseillaise Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse Marseille

2022-03-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-03 18:00:00 18:00:00 Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre trois institutions. Déjà présentée au Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille du 25 juin au 4 octobre 2021, puis au musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg du 5 novembre 2021 au 20 février 2022, elle prendra place au Musée d’Histoire de Marseille du 18 mars au 3 juillet 2022.



Le Chant de guerre pour l’Armée du Rhin est composé en 1792 par Claude-Joseph Rouget de Lisle à Strasbourg. Il accompagne les 500 volontaires du bataillon marseillais en route vers Paris et deviendra Hymne des Marseillais puis La Marseillaise. Il est adopté comme hymne national en 1879, sous la IIIe République, après avoir connu des périodes fastes et des interdictions.



Dans ces trois contextes, l’exposition adopte une scénographie différente sur la base de thématiques communes : genèse et chant de guerre, symbole révolutionnaire et hymne national, à l’aide de nombreux objets et ressources communes. Ces différents thèmes sont traités chronologiquement. Le chant de guerre de 1792 à 1870 ; le symbole révolutionnaire de 1792 à nos jours ; l’hymne national de 1880 à nos jours. Deux de ces sections (chant révolutionnaire et hymne national) se poursuivent par une dimension internationale. Chaque section est dotée d’un espace d’écoute sonore, permettant de découvrir des extraits musicaux.



Sa visée est de donner à réfléchir au contexte dans lequel La Marseillaise est née, mais aussi à son succès immédiat en France et dans le monde, ainsi qu’à son importance comme symbole révolutionnaire et comme source d’inspiration d’autres hymnes nationaux.

La Marseillaise, exposition au Musée d’Histoire de Marseille.

https://musees.marseille.fr/la-marseillaise?museum=musee-dhistoire-de-marseille-0

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre trois institutions. Déjà présentée au Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille du 25 juin au 4 octobre 2021, puis au musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg du 5 novembre 2021 au 20 février 2022, elle prendra place au Musée d’Histoire de Marseille du 18 mars au 3 juillet 2022.



Le Chant de guerre pour l’Armée du Rhin est composé en 1792 par Claude-Joseph Rouget de Lisle à Strasbourg. Il accompagne les 500 volontaires du bataillon marseillais en route vers Paris et deviendra Hymne des Marseillais puis La Marseillaise. Il est adopté comme hymne national en 1879, sous la IIIe République, après avoir connu des périodes fastes et des interdictions.



Dans ces trois contextes, l’exposition adopte une scénographie différente sur la base de thématiques communes : genèse et chant de guerre, symbole révolutionnaire et hymne national, à l’aide de nombreux objets et ressources communes. Ces différents thèmes sont traités chronologiquement. Le chant de guerre de 1792 à 1870 ; le symbole révolutionnaire de 1792 à nos jours ; l’hymne national de 1880 à nos jours. Deux de ces sections (chant révolutionnaire et hymne national) se poursuivent par une dimension internationale. Chaque section est dotée d’un espace d’écoute sonore, permettant de découvrir des extraits musicaux.



Sa visée est de donner à réfléchir au contexte dans lequel La Marseillaise est née, mais aussi à son succès immédiat en France et dans le monde, ainsi qu’à son importance comme symbole révolutionnaire et comme source d’inspiration d’autres hymnes nationaux.

Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse Marseille

dernière mise à jour : 2022-02-22 par