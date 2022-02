La Marseillaise en bref ! par Manifeste Rien Centre Ken Saro-Wiwa Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Marseillaise en bref ! par Manifeste Rien Centre Ken Saro-Wiwa, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 20h30 à 21h30

payant

Spectacle suivi d’un débat en présence de Laurent Gaissad, socio-anthropologue « On peut mobiliser toutes les études pour démontrer la « stupidité » du racisme, on ne parviendra pas pour autant à convaincre quiconque d’abandonner ses préjugés. Ce qui est prouvé dans la recherche doit être éprouvé par le public… » Gérard NOIRIEL – Historien EHESS Paris La Marseillaise en bref ! par le collectif Manifeste Rien D’après les recherches de Gérard Noiriel et Michelle Zancarini-Fournel Quel est le poids du racisme dans la justice française ? Le crime incombe-t-il aux victimes ou bourreaux ? En 1881, à Marseille, lors du retour des troupes coloniales, de travailleurs d’origine italienne ayant sifflé la Marseillaise, sont pourchassés par la population. Bilan : trois morts. Quelle sera l’issue du procès quand certains journalistes affirment que ces immigrés forment une « nation dans la nation et qu’ils refusent de s’intégrer » ? Un comédien mène l’enquête : des origines de la Première Guerre Mondiale à nos jours ; du foot des black blancs beurs aux pogroms ; de la charge de l’histoire coloniale à la crise des migrants… Sous le feu de l’actualité, le refoulé s’exerce, façonne, conditionne, et s’exorcise sur scène dans un rire salvateur. « Le comédien réussit brillamment l’exploit de condenser en trente minutes le bruit et la Durée spectacle : 35 m / Texte : Jérémy Beschon et Olivier Boudrand / Mise en scène : Jeremy Beschon / Comédien : Olivier Boudrand / Lumières : Fabrice Giovansili / Copyright photo : Jean Michel Coubart / Durée spectacle : 35 m Centre Ken Saro-Wiwa 63 Rue de Buzenval, Paris, France Paris 75020 Contact : manifesterien@gmail.com https://www.facebook.com/manifesterien Théâtre

Date complète :

2022-03-18T20:30:00+01:00_2022-03-18T21:30:00+01:00

crédit photo Jean-Michel Coubart

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Ken Saro-Wiwa Adresse 63 Rue de Buzenval, Paris, France Ville Paris lieuville Centre Ken Saro-Wiwa Paris Departement Paris

Centre Ken Saro-Wiwa Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Marseillaise en bref ! par Manifeste Rien Centre Ken Saro-Wiwa 2022-03-18 was last modified: by La Marseillaise en bref ! par Manifeste Rien Centre Ken Saro-Wiwa Centre Ken Saro-Wiwa 18 mars 2022 Centre Ken Saro-Wiwa Paris Paris

Paris Paris