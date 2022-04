La Marseillaise en bref Marseille 1er Arrondissement, 30 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

La Marseillaise en bref Musée d’Histoire de Marseille / Voie historique – Site archéologique du Port antique 2 Rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement

2022-04-30 15:00:00 – 2022-04-30 Musée d’Histoire de Marseille / Voie historique – Site archéologique du Port antique 2 Rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Quel est le poids du racisme dans la justice française ? Le crime incombe-t-il aux victimes ou aux bourreaux ? En 1881, à Marseille, lors du retour des troupes coloniales, des travailleurs d’origine italienne ayant sifflé la Marseillaise, sont pourchassés par la population. Bilan : trois morts. Quelle sera l’issue du procès quand certains journalistes affirment que ces immigrés forment une « nation dans la nation et qu’ils refusent de s’intégrer » ?



Un comédien mène l’enquête : des origines de la Première Guerre Mondiale à nos jours ; du foot des black blancs beurs aux pogroms ; de la charge de l’histoire coloniale à la crise des migrants… Sous le feu de l’actualité, le refoulé s’exerce, façonne, conditionne, et s’exorcise sur scène dans un rire salvateur.



La Marseillaise en bref !



d’après les recherches historiques de Gérard Noiriel et Michelle Zancarini-Fournel



« Le comédien réussit brillamment l’exploit de condenser en trente minutes le bruit et la fureur d’une histoire populaire qu’il ranime avec conviction, justesse et sincérité. » Le Monde Diplomatique



« Un art authentique qui en a fini avec la représentation, qui abolit la distance entre acteurs et public, scène et salle, afin de fonder un collectif où tous ont naturellement leur place active.» Radio Oxygène



« Le comédien refuse de hurler avec les loups. Au contraire, il rappelle l’histoire. Une réflexion sur les médias dominants » L’Humanité.



« Percutant one man show. Ce massacre d’Italiens résonne avec l’actualité. Un rappel à l’ordre mieux qu’un long discours. » La Provence.



Texte : Jérémy Beschon et Olivier Boudrand / Mise en scène : Jeremy Beschon / Comédien : Olivier Boudrand

