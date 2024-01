TUERIE LA MARQUISE Lyon, 16 février 2024, Lyon.

Tuerie s’est souvent senti à part. Pas qu’il n’était pas à sa place, non, il a toujours été à l’aise dans les marges. La tête dans les nuages, l’esprit toujours porté vers quelque chose de plus grand que lui, il était un enfant plus créatif que la norme et que certains regardaient avec curiosité.En racontant son histoire personnelle et une partie de celle de sa famille, Tuerie réalise qu’il n’a jamais touché autant de personnes qu’en se faisant introspectif. La magie des paradoxes ?Son prochain projet ‘Papillon Monarque’ sera donc une nouvelle porte d’entrée vers un artiste en constante évolution. Un homme qui ne fait décidément jamais rien comme les autres.

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA MARQUISE 20 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 Lyon 69