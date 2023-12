JAMES BAKER LA MARQUISE Lyon, 19 janvier 2024, Lyon.

Du haut de ses 22 ans, JAMES BAKER n’a pas peur de grand-chose. Il faut dire qu’a` l’a^ge ou` certain·e·s tardent a` quitter le nid, le kid a de´ja« quelques heures de vol au compteur. Aussi a` l’aise avec un micro que derrie`re la came´ra ou sur les re´seaux, James Baker navigue effrontément entre les disciplines avec une aisance toute contemporaine.Si la musique finit par s’imposer a` lui comme une e´vidence, c’est avant tout parce qu’elle lui permet de concilier les passions qui l’animent, celle du son et celle de l’image. Passe´ en un clin d’oeil des vide´os YouTube aux clips a` l’esthe´tique le´che´e, James Baker joue la bande-son d’une e´poque qui file de toute fac¸on a` la vitesse de la lumie`re.Pas besoin de s’embarrasser des e´tiquettes, il les refuse. Le jeune artiste originaire de la banlieue parisienne use des codes du rap, de l’e´nergie de la pop et du groove de la funk pour se tailler un costume sur mesure qui lui colle parfaitement a` la peau. Un pari re´ussi qui lui permet de trouver un e´cho dans une ge´ne´ration dont il porte haut et fort la voix avec son timbre grave et ses punchlines incisives, bourre´es d’humour et d’auto-de´rision.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

LA MARQUISE 20 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 Lyon 69