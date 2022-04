La marquise d’O – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La marquise d'O – Les mardis de la cinémathèque Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d'Athènes Marseille 1er Arrondissement

2022-05-10 19:00:00

2022-05-10 19:00:00 – 2022-05-10 Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes

La marquise est violée pendant son sommeil par un comte. Pour réparer sa faute, celui-ci la demande en mariage, mais elle refuse…



Film de Eric Rohmer [1976, Fr, RFA, VO, 107 min]

Film de Eric Rohmer [1976, Fr, RFA, VO, 107 min]

Avec Edith Clever, Bruno Ganz

Rendez-vous les mardis de la cinémathèque. http://www.cinemathequedemarseille.fr/



Film de Eric Rohmer [1976, Fr, RFA, VO, 107 min]

Avec Edith Clever, Bruno Ganz Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

