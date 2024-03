La marqueterie de paille, un art singulier Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

La marqueterie de paille, un art singulier Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’art. Jeudi 2 mai, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Visite commentée sur un art singulier, la marqueterie de paille qui orne plusieurs objets présentés dans le Cabinet de Préciosité du musée Paul-Dupuy.

Utilisée dès le XVIIe s. pour créer des objets et des décorations magnifiques, la marqueterie de paille connaît de nos jours un regain d’intérêt. Avec la collection de boîtes du Musée des arts précieux Paul-Dupuy, partez à la découverte de cet art traditionnel, complexe et délicat.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Décor en marqueterie de paille © Musée Paul-Dupuy