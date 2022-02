“La Marque du tueur” (1967) de Seijun Suzuki-projection Maison des arts et de la musique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des arts et de la musique, le dimanche 27 février à 17:00

Avec “La Marque du tueur”, Seijun Suzuki détourne avec jubilation les codes du genre, truffe son scénario de nombreuses ellipses, s’appuie sur d’incroyables plans subjectifs et une étonnante bande-son, joue du minimalisme de l’interprétation, pour livrer un film totalement excessif et baroque d’une saisissante modernité. L’incompréhension du studio (qui “remercia” Suzuki après la sortie du film) et du public face à cette oeuvre unique et culte font qu’il faut absolument découvrir ou redécouvrir ce film singulier. En ouverture de séance: “Le Der des der” (2018), court-métrage de Patrice Guillain.

Tarif réduit: 3 euros (adhérents, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi). Tarif normal: 5 euros.

Joyau du polar japonais des années 1960, “La Marque du tueur” est une œuvre tout à la fois très âpre et radicale et d’une grande beauté formelle. Maison des arts et de la musique 10, cours Victor Hugo 45100 Orléans Orléans Loiret

2022-02-27T17:00:00 2022-02-27T19:00:00

