Mandeville-en-Bessin Mandeville-en-Bessin 14710, Mandeville-en-Bessin La maroquinerie textile de A à Z Mandeville-en-Bessin Catégories d’évènement: 14710

Mandeville-en-Bessin

La maroquinerie textile de A à Z, 8 avril 2021-8 avril 2021, Mandeville-en-Bessin. La maroquinerie textile de A à Z 2021-04-08 11:00:00 11:00:00 – 2021-04-11 19:00:00 19:00:00

Mandeville-en-Bessin 14710 Mandeville-en-Bessin Tombée très jeune dans la couture, de formation styliste-modéliste mon métier m’a entrainé dans différents univers : haute-couture, prêt à porter et grande distribution. Aujourd’hui maroquinière textile et professeur de couture, je souhaite vous faire découvrir mon univers. Au programme de ces Journées Européennes des Métiers d’Art :

Du 8 au 11 avril, portes-ouvertes et journées découvertes : initiation à la maroquinerie textile en réalisant des petites pièces, pochette à rabat, étui à lunette, porte chéquier ou étui téléphone.

Ateliers proposés uniquement sur rendez-vous par groupe de 4 personnes (réservés aux personnes ayant déjà piqué à la machine à coudre).

Durée : 1h

Possibilité d’une initiation à la machine à coudre (durée : 30min). Visite de l’atelier, encore jamais ouvert au public et explications concernant le métier de styliste, modéliste et maroquinier textile. Tombée très jeune dans la couture, de formation styliste-modéliste mon métier m’a entrainé dans différents univers : haute-couture, prêt à porter et grande distribution. Aujourd’hui maroquinière textile et professeur de couture, je souhaite vous… sophiejulienne@free.fr +33 6 14 39 16 27 Tombée très jeune dans la couture, de formation styliste-modéliste mon métier m’a entrainé dans différents univers : haute-couture, prêt à porter et grande distribution. Aujourd’hui maroquinière textile et professeur de couture, je souhaite vous… Tombée très jeune dans la couture, de formation styliste-modéliste mon métier m’a entrainé dans différents univers : haute-couture, prêt à porter et grande distribution. Aujourd’hui maroquinière textile et professeur de couture, je souhaite vous faire découvrir mon univers. Au programme de ces Journées Européennes des Métiers d’Art :

Du 8 au 11 avril, portes-ouvertes et journées découvertes : initiation à la maroquinerie textile en réalisant des petites pièces, pochette à rabat, étui à lunette, porte chéquier ou étui téléphone.

Ateliers proposés uniquement sur rendez-vous par groupe de 4 personnes (réservés aux personnes ayant déjà piqué à la machine à coudre).

Durée : 1h

Possibilité d’une initiation à la machine à coudre (durée : 30min). Visite de l’atelier, encore jamais ouvert au public et explications concernant le métier de styliste, modéliste et maroquinier textile. Sophie JULIENNE

Détails Catégories d’évènement: 14710, Mandeville-en-Bessin Autres Lieu Mandeville-en-Bessin Adresse Ville Mandeville-en-Bessin