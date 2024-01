LEWIS EWANS La Maroquinerie Paris, mardi 8 octobre 2024.

Lewis Evans ne s'arrête jamais. Alors qu'il continue la belle tournée consécutive à son 3ème album "L'Ascension" sorti en 2022, il a déjà terminé son nouvel opus "Coeur Céleste" qui sortira en 2024. Enfant de Liverpool, ancien frontman des Lanskies, normand d'adoption, serial writer, Lewis Evans charpente ses chansons comme autant de tubes, une science inspirée du songwriting des Beatles ou des hymnes d'Oasis.L'album a été mixé par Clive Martin, grande pointure du son rock anglais (Queen, David Byrne, mais aussi Les Négresses Vertes…). Habitué des collaborations étonnantes et magiques : Frédéric Lo, Nolwenn Korbell, les frangines rappeuses de LBLK. "Coeur Céleste est un album lumineux et foisonnant démontrant s'il en était besoin que Lewis Evans joue dans la cour des grands songwriters.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-10-08 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75