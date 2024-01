ZELIE La Maroquinerie Paris, samedi 15 juin 2024.

« Zélie c’est qui ? Zélie c’est quoi ? ». Une artiste en apparence candide, mais foncièrement décidée et instinctive. Qui ne s’interdit rien, qui a fait de la musique son exutoire. Qui carbure à l’humeur, parle avec son temps, capte l’époque. Une auteure-compositrice-interprète. Une rêveuse, une audacieuse. « Zélie c’est qui ? Zélie c’est quoi ? ». De la pop addictive et irisée par les machines, des percées urbaines, des textes aigres-doux et à la lucidité implacable, des réflexions posées là en journal intime.Après avoir SOLD OUT son concert à La Boule Noire à Paris en quelques heures seulement, Zélie rajoute une date parisienne le samedi 15 juin 2024 à la Maroquinerie.Ne tardez pas à prendre vos places !

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:00

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75