KLON La Maroquinerie Paris, jeudi 23 mai 2024.

KLON c’est le coup de foudre ! En un éclair on est devenu meilleurs potes. Z, Akra, Vic, Art et Aurel. Tous les 5, nous partageons le même rêve. On vit en coloc dans une maison qui est notre QG créatif et notre studio d’enregistrement. Notre seul objectif c’est d’envoyer du son qui transcende, partager notre énergie positive avec le monde. On crée de manière très spontanée, on y va au feeling. Notre musique c’est de l’hybride. Un mélange de chanson et de synthpop brutale : aux rythmiques intraitables des drum machines se mêlent nappes de synthétiseurs et riffs entêtants de guitares. Nos voix chantent l’amour, la liberté et la fureur de vivre. Notre 1er EP intitulé « NOUVEAU GENRE » est sorti en Juin dernier. Depuis, on fait de la scène, et on croit que ça reste encore la meilleure façon de découvrir notre univers. Hâte de vous voir dans la fosse.NOTRE 1ER ALBUM ARRIVE EN 2023

Tarif : 19.50 – 19.50 euros.

Début : 2024-05-23 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75