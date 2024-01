I MONSTER La Maroquinerie Paris, 22 avril 2024, Paris.

Expérimenter, innover et s’amuser en studio avec des résultats qui décollent de manière inattendue, c’est l’histoire de ce duo de Sheffield. Depuis leur titre de 2001, Daydream in Blue , qui s’est classé dans le top 20 et a figuré dans un nombre incalculable de films, d’émissions de télévision et de publicités, jusqu’à leur chanson Who is She ? qui, vingt ans plus tard, est devenue une sensation mondiale sur TikTok et a été écoutée des centaines de millions de fois, les deux musiciens ont toujours réussi à créer une pop électronique qui semble à la fois fraîche et intemporelle.

