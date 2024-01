JP SAXE La Maroquinerie Paris, mardi 16 avril 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 24 août de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 25 août à 10h.JP Saxe – A Grey Area TourJP Saxe écrit des chansons pour découvrir et sonder les profondeurs de sa propre personnalité. C’est pourquoi il ne se retient pas et ne joue pas avec les mots. C’est pourquoi il parle si franchement de la vie, de la perte et de l’amour. C’est pourquoi il est discrètement devenu un phénomène multi-platine nommé aux GRAMMY® et dont la voix est discernable dans le monde de la pop. Après avoir consacré sa vie à la musique, l’auteur-compositeur-interprète, né à Toronto et basé à Los Angeles, a captivé le public du monde entier avec If The World Was Ending [feat. Julia Michaels]. Nominée pour la Chanson de l’année aux GRAMMY® Awards 2021, streamée plus d’un milliard de fois et certifiée double disque de platine aux États-Unis six fois disque de platine au Canada, elle a ouvert la voie à son premier album, Dangerous Levels of Introspection [Arista Records]. Propulsé par A Little Bit Yours , Line By Line [feat. Maren Morris] et Here’s Hopin’ avec John Mayer, l’album a été acclamé par People Entertainment Weekly, American Songwriter, UPROXX et EUPHORIA, qui lui ont attribué 5 étoiles sur 5 . En cours de route, Saxe a livré des performances époustouflantes dans The Late Show with Stephen Colbert accompagné de Mayer, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Live with Kelly & Ryan, The Late Late Show with James Corden, et bien d’autres encore.

Tarif : 25.20 – 25.20 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75