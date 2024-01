FREDZ La Maroquinerie Paris, 15 avril 2024, Paris.

Fredz émerge tel un personnage tiré tout droit d’un film de Wes Anderson ou d’Harmony Korine, captivant avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes. En tant que post-adolescent en quête constante d’exploration, il observe le monde pour mieux le transcender. Originaire de Montréal, l’artiste de 20 ans incarne une fusion harmonieuse de multiples genres musicaux, allant du rap à la pop, en passant par la trap et la soul. Ses créations évoquent habilement les contrastes entre le soleil et la nuit, le quotidien et la métamorphose. Au cœur du paysage musical montréalais, Fredz a su tisser des liens puissants, touchant une audience considérable en France, en Belgique et en Suisse. Ses freestyles régulièrement partagés sur les plateformes sociales captivent une fanbase engagée (500 000 abonnés sur TikTok / 135 000 sur Instagram), témoignant de son influence grandissante. En 2022, il a marqué un jalon significatif avec la sortie de son album phare Astronaute , dont les streams ont depuis franchi la barre des 40 millions. L’influence majeure de sa fanbase française se ressent dans ses choix artistiques. Cela se manifeste notamment à travers sa collaboration marquante avec le rappeur français Kemler, qui a contribué à l’album Astronaute . Ses duos avec des talents tels que Laucarré, donnant vie au captivant Si mon cœur passe l’hiver , ainsi qu’avec Leslie Medina sur l’envoûtant single Les belles filles , sorti en octobre 2022, soulignent sa capacité à transcender les frontières musicales. Porté par le vent de son développement européen, soutenu par MCA/UMF et en collaboration avec l’agence Blue Citron & Vertigo, Fredz aborde désormais une nouvelle étape de sa carrière. Son ambition audacieuse est d’étendre son influence à un public encore plus vaste, tandis que l’anticipation grandit autour de la sortie de son nouvel album début 2024 dont 3 singles sont déjà sortis. Une épopée musicale captivante est en train de s’écrire.

Début : 2024-04-15 à 19:30

