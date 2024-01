DROELOE La Maroquinerie Paris, samedi 13 avril 2024.

La Maroquinerie et Live Nation France présentent : DROELOEOriginaire des Pays-Bas, DROELOE (prononcé drew-lou) est le projet du producteur-compositeur Vincent Rooijers. DROELOE est un projet multidimensionnel qui crée une expérience audiovisuelle hybride. Tissant une musique progressive, DROELOE crée des paysages sonores cinématographiques et des projections visuelles qui racontent des histoires et se lisent comme une œuvre d’art. Reconnu dans la première série Ones to Watch de Billboard Dance, qui a décrit son style comme «dynamique, convaincant et imprégné d’émotions d’un autre monde», DROELOE est aujourd’hui l’un des projets les plus captivant de l’industrie live. À découvrir sur la scène de La Maroquinerie le 13 avril 2024 !Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 22.60 – 22.60 euros.

Début : 2024-04-13 à 19:30

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75