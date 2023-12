BLACKRAIN La Maroquinerie Paris Catégorie d’Évènement: Paris BLACKRAIN La Maroquinerie Paris, 7 avril 2024, Paris. La Maroquinerie présente : BLACKRAINOn commence par la fin. Réservez votre premier week-end d’avril pour le passer avec BlackRain. Une fin de semaine avec le groupe qui se terminera en apothéose par un concert exceptionnel à la Maroquinerie, dimanche 7 avril, pour fêter la sortie d’un nouvel album pas tout à fait comme les autres !Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-04-07 à 19:30 Réservez votre billet ici La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75020 Lieu La Maroquinerie Adresse 23, Rue Boyer Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Maroquinerie Paris Latitude 48.868364 Longitude 2.392251 latitude longitude 48.868364;2.392251

