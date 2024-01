JOHNNY MAFIA La Maroquinerie Paris Catégorie d’Évènement: Paris JOHNNY MAFIA La Maroquinerie Paris, 5 avril 2024, Paris. Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens – « Capitale du Monde », comme ils aiment à l’appeler – Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène.Après avoir sorti trois albums acclamés, dont Sentimental en 2021, Johnny Mafia s’est imposé comme un pilier du rock français grâce à leur énergie contagieuse et leurs mélodies accrocheuses. Après plusieurs centaines de concerts en France & dans le monde, le groupe revient avec leur quatrième album au récit tout aussi absurde que profond, rempli de références aux 90’s.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 19:30 Réservez votre billet ici La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75020 Lieu La Maroquinerie Adresse 23, Rue Boyer Ville Paris Departement 75 Lieu Ville La Maroquinerie Paris Latitude 48.868364 Longitude 2.392251 latitude longitude 48.868364;2.392251

La Maroquinerie Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/