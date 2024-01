AMISTAT La Maroquinerie Paris, dimanche 31 mars 2024.

Amistat : Les frères jumeaux avec un lien tacite et une histoire harmonieuse à raconterEn 2023, Amistat a franchi une étape remarquable en faisant salles combles lors de sa tournée européenne, avec plus de 10 000 billets vendus. Leurs prestations ont émerveillé des foules entières sur plusieurs continents, consolidant leur statut de duo musical internationalement reconnu. Alors qu’ils continuent d’évoluer et d’explorer de nouveaux horizons, Amistat est heureux d’annoncer sa prochaine tournée européenne et britannique en 2024. Cette tournée permettra non seulement de présenter leurs performances live captivantes, mais servira également de plateforme pour promouvoir la sortie de leur EP très attendu, prévue en mars 2024. C’est une année de premières pour Amistat, qui se lance dans ses premières représentations au Royaume-Uni, en Belgique et en Espagne. Rejoignez-les dans leur voyage musical, alors qu’ils continuent d’inspirer et de communiquer avec le public du monde entier.Rendez-vous le 31 mars à la Maroquinerie pour leur date parisienne !

Tarif : 30.10 – 30.10 euros.

Début : 2024-03-31 à 19:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75