7 WEEKS La Maroquinerie Paris, 29 mars 2024, Paris.

7 WEEKS est un groupe de rock qui explore, leur recherche sonore ne s’embarrasse pas de codes et de modes. Leur nouvel album « Fade into Blurred Lines » (date de sortie le 13 octobre 2023) est un album qui parle de gueules cassées et de laissés pour compte. C’est l’album le plus personnel d’un groupe qui n’a rien à perdre et tout à exprimer. Fort d’un songwriting éprouvé, 7 WEEKS livre des disques aventureux depuis 2009 et écrit des morceaux organiques aux orchestrations singulières. Le groupe est son propre producteur auto-financé de 6 albums et 2 EPs qui les ont menés partout en Europe et au Royaume Uni.Une coproduction Hiero Limoges, F2M PlanetAucun vestiaire sur place.Par notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants).

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris