BILL RYDER-JONES La Maroquinerie Paris, jeudi 28 mars 2024.

Bill Ryder-Jones reviendra avec son cinquième album, Iechyd Da, le 12 janvier 2024. Iechyd Da est un disque ancré dans l’amour, la perte, la douleur, le chagrin d’amour et souvent une profonde obscurité, mais qui aboutit fréquemment à une beauté profonde, à l’espoir et à la joie. J’adore cet album , déclare Bill, je n’ai pas été aussi fier d’un disque depuis A Bad Wind Blows in My Heart .Premier nouvel album en cinq ans, Iechyd Da est également son disque le plus ambitieux à ce jour. Magnifiquement produit, d’une grande richesse, il est tantôt joyeux, majestueux et de grande envergure, tantôt déchirant, intime et tendre. Par moments, Bill y célèbre la franchise, se montrant plus ouvert et honnête que jamais, tandis qu’à d’autres moments, il se montre plus complexe et plus varié. Il est toujours capable d’équilibrer harmonieusement la tristesse avec une beauté stupéfiante, et l’autodérision sournoise avec une douceur palpable. Au fil des années, ma musique a perdu un peu de son espoir, j’imagine , contemple Bill Ryder-Jones. Il était important pour moi de faire un disque plus porteur d’espoir. Même pour moi, ces dernières années ont été difficiles, mais j’ai choisi de les accompagner d’une musique plus positive, vous voyez ? La tournée européenne de Bill Ryder-Jones passera par la Maroquinerie à Paris le 28 mars 2024 pour une date unique en France.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 19:30

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75