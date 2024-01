TOM MCRAE La Maroquinerie Paris, lundi 25 mars 2024.

Auteur-compositeur-interprète britannique, Tom McRae, 54 ans, a sorti à ce jour 9 albums studio et 3 albums live.Le premier album de Tom a été nommé au Mercury Prize, Brit Award et Q Magazine Award. Son dernier album, une collaboration avec Lowri Evans, a été nommé au Welsh Music Prize.Outre sa propre musique, Tom a écrit pour d’autres artistes, notamment pour Marianne Faithfull sur son album de 2014 Give My Love To London . Sa musique a été largement utilisée au cinéma et à la télévision, et Tom McRae compose régulièrement pour des orchestres en Europe. Tom partage son temps entre Paris et le Wiltshire.Au fil des ans, Tom s’est forgé une réputation de grand artiste de scène, que ce soit en solo, en groupe ou avec un quatuor à cordes. Sa relation avec son public est très spéciale, comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont assisté à ses concerts sincères, drôles et entraînants.

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-03-25 à 20:00

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75