CANNONS La Maroquinerie Paris, samedi 16 mars 2024.

CANNONS, le trio de Los Angeles composé de Michelle Joy (chant), Ryan Clapham (guitare) et Paul Davis (batterie), vous invite à plonger dans un univers musical captivant. Leur musique oscille entre des moments d’introspection vaporeuse, une extase de dancefloor étincelante et une sensualité audacieuse. Grâce à leur style musical, mêlant pop alternative et électro teintées des années 80, CANNONS vous transporte dans une autre stratosphère, vous plongeant dans une ambiance nocturne envoûtante.Avec déjà trois albums à leur actif, Night Drive (2017), Shadows (2019) et leur dernier opus sorti l’année dernière, Fever Dream (Columbia Records/Sony Music France), CANNONS n’ont de cesse d’évoluer leur style si caractéristique. Leur succès a été phénoménal, avec des hits comme Fire For You ayant atteint le statut de disque d’or et cumulant près d’un quart de milliard de streams, ainsi que leur nouveau single impertinent et sexy, « Loving You ».CANNONS ont conquis les scènes du monde entier, en tant que tête d’affiche de nombreux spectacles et en enflammant des festivals prestigieux tels que Coachella et Lollapalooza. Leur présence scénique est inoubliable, et leur musique vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.Ne manquez pas le premier concert de CANNONS à Paris le 16 mars 2024 à la Maroquinerie.

Tarif : 23.50 – 23.50 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75