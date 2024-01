BUMCELLO La Maroquinerie Paris, 13 mars 2024, Paris.

Le groupe Bumcello a toujours aimé la fête et les voyages, mais entre Vincent Ségal et Cyril Atef le gargantua de la fête, du sexe et de la transgression c’est Cyril. Avec le temps on s’y ait fait, Vincent et Cyril sont un peu la lune et le soleil, le clown triste et l’Auguste…Pour ce nouvel album qui sortira début 2024, c’est Marin le fils de Vincent qui a dessiné des planches pour inspirer l’enregistrement de The Party. Ce nouvel album c’est un tour de Bumcello en 80 jours avec toujours plus de transe, de danse mais aussi de la nostalgie de leurs amis disparus à découvrir en live à la Maroquinerie le 13 mars 2024.

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75