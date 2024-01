HELADO NEGRO La Maroquinerie Paris, 10 mars 2024, Paris.

Super! présente : HELADO NEGRO en concert à la Maroquinerie le 10 mars 2024Fils d’immigrés équatoriens, Helado Negro est né dans le sud de la Floride en 1980. Son enfance a été marquée par la chaleur tropicale, l’humidité et les ouragans, le tout réfracté par les riches sons et couleurs des diverses cultures latino-américaines du sud de la Floride. Les basses martelées par les voitures qui passent, les boom boxes qui rebondissent dans le quartier et les fêtes nocturnes appelées «peñas» ont jeté les bases de l’intérêt d’Helado Negro pour le son et de sa quête perpétuelle pour découvrir la variété illimitée d’objets utilisés pour produire de la musique. Beast Rest Forth Mouth, élu meilleur album de musique par Pitchfork. Il a également produit l’album 2010 de Prefuse 73, Everything She Touched Turned Ampexian.

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-03-10 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75