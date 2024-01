ASTRAL BAKERS La Maroquinerie Paris, 7 mars 2024, Paris.

ASTRAL BAKERS EN CONCERT À LA MAROQUINERIE LE 7 MARS 2024Alors que leur nouveau single ‘’Shelter’’ vient de sortir, Astral Bakers annonce une première date à Paris le 7 mars 2024, à la Maroquinerie !Astral Bakers, c’est l’histoire d’une évidence. Quatre musicien.ne.s confirmé.e.s (Sage, fondateur de Revolver et producteur, Theodora, Nico Lockhart et Zoé Hochberg) se retrouvent dans une même pièce, et font de la musique comme pour la première fois. Un genre de rock acoustique, diront les uns, du soft grunge, préciseront les autres. Des morceaux en anglais, s’accordera-t-on. A mi-chemin entre Big Thief, Supertramp et un concert unplugged de Nirvana. Mais peu importe les noms, ici la matière prime. Et elle est élémentaire.Les billets sont en vente !

Tarif : 24.50 – 24.50 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75