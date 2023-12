TENACIOUS D ACCOR ARENA Paris, 15 mai 2024, Paris.

Jack Black et Kyle Gass, le duo tonitruant qui se cache derrière Tenacious D, forment à la fin des 90’s le ‘Meilleur Groupe du Monde’, à Los Angeles.Leur parcours comprend une série à succès sur HBO en 1999, un album certifié plusieurs fois platine en 2001 ainsi qu’un long métrage Tenacious D in the Pick of Destiny sorti en 2006. Aux Grammy Awards, ils obtiennent en 2012 une nomination pour leur album Rize of the Fenix , puis gagnent une récompense en 2014 pour la Meilleure Performance Metal, alors qu’ils fondent en 2013 le Festival Supreme, un festival dédié à la musique et à l’humour à Los Angeles. Puis par la suite, en 2018 sort le film animé Tenacious D in Post-Apocalypto , accompagné de sa BO, puis d’un roman graphique en 2020. En 2021/2022, ils font paraître des reprises à but caritatif et lancent une ligne de barres céréales (!).2023 : après avoir retourné Las Vegas lors de shows complets, publié le hit Video Games et une reprise de Wicked Game qui fait le buzz, ils lancent THE SPICY MEATBALL TOUR !Tenacious D demeure, aujourd’hui, le ‘Meilleur Groupe qui n’ait jamais joué sur Terre’, et remplit des salles dans le monde entier. Ils seront à Paris sur la scène de l’Accor Arena le 15 mai 2024 !

Tarif : 51.00 – 84.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris