MATT MALTESE La Maroquinerie Paris, 24 février 2024, Paris.

Auteur depuis son adolescence, Matt Maltese dissimule des textes mélancoliques sous une musicalité douce et récréative aux touches romantiques. Que ce soit sous des mélodies insouciantes ou des balades nostalgiques, il remet au goût du jour un blues rock old school dans la scène indie pop actuelle. Pour son quatrième album, le musicien s’est finalement laissé porter par le passé. En réfléchissant à un sentiment d’appartenance, à la signification de l’endroit où vous avez grandi et à la possibilité de profiter du moment présent, Maltese se retrouve le plus libre possible dans “Driving Just To Drive”. Les cycles d’albums ont longtemps défini sa vie, et ce n’est qu’avec cet album que le jeune artiste derrière “As The World Caves In” trouve la paix entre le passé et le présent et devient lentement la meilleure version de lui-même. Après une date complète à Paris en 2022, Matt Maltese est de retour le samedi 24 février 2024 à La Maroquinerie.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75