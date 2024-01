DORIA La Maroquinerie Paris, 23 février 2024, Paris.

Depuis 4 ans, impossible de passer à côté de la voix et du flow singulier de Doria. Après un premier album salué par la critique et une mixtape ou elle rappe comme peu, Doria sait. Elle sait que son album “Petite Fille” qui sortira en janvier combine le meilleur des deux mondes. Elle rappe et elle chante : entre les deux, elle ne se pose plus la question. Entre influences rap et R’n’B elle vous donne rendez-vous à La Maroquinerie le 23 février 2024 pour son premier concert parisien.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75