CHARLOTTE FEVER La Maroquinerie Paris, 22 février 2024, Paris.

La Maroquinerie & Premier Amour présentent : CHARLOTTE FEVERPour la sortie de leur tout premier album, les Charlotte Fever vous donnent rendez-vous en février à la Maroquinerie. Sortez l’écran total, l’hiver s’annonce équatorial.Grands aventuriers de la pop et touristes de l’amour, les Charlotte Fever défient jour après jour la morosité du quotidien à grand renfort de boules disco et de cocktails tropicaux. Après des concerts à Taipei, Tokyo et Séoul en fin d’année, Cassandra et Alexandre ont amorcé 2023 avec une Boule Noire (complète) et s’apprêtent à s’envoler pour une tournée marathon qui passera par la France mais aussi l’Estonie, la Lettonie, l’Andorre, l’Espagne ou encore l’Autriche.Fidèle à l’esthétique espiègle et brûlante qui a déjà conquis France bleu, FIP ou encore Culturebox, le duo apporte un nouveau souffle à la scène française avec un premier album résolument pensé pour faire danser de part et d’autre de l’Atlantique au rythme des percussions exotiques. On y retrouve l’imaginaire poétique et aquatique des Charlotte Fever, mêlé à des notes électro pop acidulées qui donnent corps à leur univers si singulier. Teinté d’influences allant de Sébastien Tellier à Niagara, en passant par le rock australien de Tame Impala, on s’élance à corps perdu dans les tourbillons de cette nouvelle épopée musicale.Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75