EMLYN La Maroquinerie Paris, 21 février 2024, Paris.

Originaire de Nashville, Emlyn s’est démarquée de ce vivier de talents d’auteurs-compositeurs en laissant sa trace dans la pop alternative. Auto-proclamée « CEO de la Feminine Rage », ses sons percutent sur des riffs très rock mais avec des textes auxquels les jeunes femmes de sa génération peuvent s’identifier. Sur « loneliest b!tch in america », son premier album, on retrouve des titres puissants comme « god sent me as karma » ou « rapunzel » totalisant tous les deux des dizaines de millions de streams sur les différentes plateformes. Récemment revenue d’une tournée en premier partie d’Ava Max, Emlyn sera pour la première fois en tête d’affiche en France le 21 février à la Maroquinerie à Paris !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75