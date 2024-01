THE LAST DINNER PARTY La Maroquinerie Paris, 20 février 2024, Paris.

En seulement quelques mois, The Last Dinner Party est passé des pubs sombres de l’est londonien où elles avaient l’habitude de se produire aux scènes d’arenas et de théâtres du monde entier. Courtisé par les plus grandes maisons de disques, agents et producteurs, le quintet n’en est qu’à l’aube d’une longue et brillante carrière, alors que le guitar rock semble connaître une renaissance.Composé d’Abigaille (chant), Aurora (clavier), Georgia (basse), Emily et Lizzie (guitares), The Last Dinner Party tisse des mélodies fantastiques et émouvantes, reposant sur des chœurs explosifs et des paroles à la fois tragiques et triomphantes. Le premier album du groupe, ‘Prelude To Ecstasy’ (Virgin Records/UMF), est prévu pour le 2 février 2024, et il inclura les premiers singles ‘Nothing Matters’, ‘Sinner’ et ‘Lady Of Mercy’.The Last Dinner Party vous invite cordialement à son tout premier concert en France : le 20 février 2024 à La Maroquinerie à Paris.

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-02-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75