JOHNNY MONTREUIL La Maroquinerie Paris, 17 février 2024, Paris.

Les Facéties de LuluSam présente : JOHNNY MONTREUIL InvitésSourire aux lèvres, la liberté plus que jamais chevillée au corps, Johnny Montreuil livre un troisième album profond et énigmatique, ZANZIBAR. Ce troisième opus de la trilogie du Narvalo, a été enregistré, réalisé et sublimé par Jean Lamoot, courant 2022, entre Paris (Mercredi 9) et Carpentras (Studio Véga). Création collective avec ses frères, Kik (harmonicas), Ronan Drougard (guitares électriques) et Steven Goron (batteries) qui le suivent corps et âmes depuis tant d’années, ce recueil de 13 titres nous prend au large de son imagination, si ancrée, pourtant, dans la réalité, comme sur « Vers les Îles », dans lequel il invite Rosemary Standley, chanteuse solaire de Moriarty, à partir au large avec lui, et nous offre là un duo magnifique. Fixi (Java, Tony Allen), Camille Bazbaz et Guimba Kouyaté, guitariste de Salif Keita, viennent embellir subtilement cette jolie partition.Des chansons d’amours, des tempos volontairement plus posés, une voix plus affinée et de somptueuses adaptations en français, de The Clash (Rebel Waltz), Hank Williams (I Heard that lonesome whistle blow) ou de Johnny Cash (What do I care), viennent compléter le tableau si joliment dressé de sa chère et tendre banlieue.Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 19:30

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75