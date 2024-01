A. SAVAGE La Maroquinerie Paris, 15 février 2024, Paris.

Je m’imagine en train de jouer ces chansons dans un petit club qui brûle lentement , déclare A. Savage à propos de son deuxième album solo, Several Songs about Fire, qui paraîtra le 06 octobre 2023 sur le prestigieux label indépendant londonien Rough Trade.Né en 1986 à Denton, au Texas, A. Savage a grandi autour du journal où ses parents travaillaient tous les deux. En 2012, il a lui-même fait la une des journaux en tant que co-frontman du groupe Parquet Courts. Après plus d’une décennie à New York, Savage a désormais quitté la ville et les États-Unis, marquant sa sortie avec un chef-d’œuvre de maturité et un corollaire digne de sa première aventure solo, Thawing Dawn (2017). Le feu est quelque chose que vous devez fuir, et d’une certaine manière, cet album parle de fuir quelque chose. Cet album est un bâtiment en feu, et ces chansons sont des choses que je laisserais derrière moi pour me sauver. Les chansons ont été marquées par la contrainte dès que Savage les a écrites, sculptées en partie dans le silence bucolique et nocturne de l’Angleterre rurale. Lors de l’enregistrement, l’album est devenu aussi urgent et intuitif qu’une réponse à un désastre. Produit par John Parish en seulement dix jours à Bristol, accompagné notamment par Jack Cooper (Modern Nature, Ultimate Painting) et Cate Le Bon, ce disque est à la fois une étude dévouée de la tradition et quelque chose d’entièrement propre à Savage.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75