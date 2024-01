FREDDIE DREDD La Maroquinerie Paris Catégorie d’Évènement: Paris FREDDIE DREDD La Maroquinerie Paris, 13 février 2024, Paris. Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 7 décembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 8 décembre à 10h.

Tarif : 31.80 – 31.80 euros.

Début : 2024-02-13 à 20:00 Réservez votre billet ici La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75020 Lieu La Maroquinerie Adresse 23, Rue Boyer Ville Paris Departement 75 Lieu Ville La Maroquinerie Paris Latitude 48.868364 Longitude 2.392251 latitude longitude 48.868364;2.392251

La Maroquinerie Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/