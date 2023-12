SHAKE SHAKE GO La Maroquinerie Paris, 6 février 2024, Paris.

Shake Shake Go est un groupe d’indie-pop formé à Londres par la chanteuse Poppy Jones, le guitariste Virgile Rozand et le batteur Kilian Saubusse. Ils se font connaître du grand public en 2015 avec la sortie du titre England Skies certifié single de diamant à travers le monde et en assurant les premières parties de James Blunt au Royaume-Uni (dont une date au célèbre Royal Albert Hall) et de Rodrigo y Gabriela en France. Leur premier album All In Time reçoit un accueil unanime avec des dizaines de millions de streams et des charts impressionnantes dans une trentaine de pays.Le groupe parcourt l’Europe pour une tournée de plus de 80 dates qui s’achève à Tahiti après une Cigale à guichets fermés à Paris. Porté par les singles Dinosaur et Come Back To Me (remarqué à Taratata), leur second album Homesick sort en 2018. S’ensuit une tournée de plus de 60 dates à travers l’Europe jusqu’au Sziget Festival. Après plusieurs années à composer dans leur UK natal et sous le doux soleil espagnol, le groupe Shake Shake Go fait son grand retour en 2023 avec leur troisième album le plus captivant à ce jour, un récit indie-pop profond et rempli d’émotions. Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 28.50 – 28.50 euros.

Début : 2024-02-06 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris