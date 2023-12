THOMAS KAHN La Maroquinerie Paris, 2 février 2024, Paris.

Après un New Morning complet et un passage remarqué chez Taratata, Thomas Kahn est de retour à Paris.Le 2 février 2024, il défendra son second album, « This is real », sur la scène de la Maroquinerie.Cette fois, le chanteur surnommé « le petit prince de la Soul » par les médias s’entoure d’invité.es exceptionnel.es pour livrer une soirée Soul inédite, dans un cadre intimiste où le public retrouvera les valeurs de transmission, de sensibilité et de chaleur véhiculées par l’artiste.En présentant “Soul Time” Thomas Kahn promet une soirée solaire, lumineuse et puissante en compagnie de China Moses, J.P Bimeni et Annie Lalalove.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris