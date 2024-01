GYPSY MITCHELL MUDDY GURDY La Maroquinerie Paris, 31 janvier 2024, Paris.

La Maroquinerie présente :GYPSY MITCHELL MUDDY GURDYDans le cadre du festival des Nuits de l’Alligator 2024Il y a encore quelques années, le nom de Gypsy Mitchell n’était connu que des diggers spécialisés en pépites funk très obscures. Au début des années 70, ce guitariste texan au style très personnel s’est illustré avec The Relatives, un groupe à la carrière aussi courte que sa musique fut extatique. Pionnier du groove syncrétique (entre gospel et funk psychédélique), Gypsy Mitchell a ensuite connu un relatif anonymat, avant de réapparaître à l’occasion du retour des Relatives. Cornaqué par Zach Ernst, pilier de la scène musicale d’Austin, Gypsy Mitchell est retourné en studio pour enregistrer ses propres compositions et il arrive aujourd’hui, en pleine forme à plus de 70 ans, à la tête d’un groupe qui va mettre le feu funk et faire aboyer les guitares (wah-wah). Révélation flamboyante et résurrection miraculeuse : lève-toi et danse !Muddy Gurdy est un de nos chouchous, qui a déjà fait la tournée des Nuits de l’alligator en 2019 : on avait craqué pour ce trio visionnaire unique en son genre, parti à l’aventure entre deux terroirs, celui du Mississippi et celui d’Auvergne. Avec une formation insolite (une chanteuse-guitariste, un joueur de vielle à roue et un percussionniste), Muddy Gurdy a inventé sa propre musique, roots et psyché, généreuse et tellurique. L’an dernier, la disparition de Marc Glomeau, percussionniste (et beaucoup plus) du groupe fut un coup très dur. Mais l’aventure continue, avec un nouveau musicien et un futur album enregistré en Louisiane. Ceux qui connaissaient déjà Muddy Gurdy découvriront un groupe en perpétuelle évolution. Ceux qui vont les découvrir seront enchantés de les connaître.Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-31 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75