THEO LAWRENCE NAT MYERS La Maroquinerie Paris, 28 janvier 2024, Paris.

La Maroquinerie présente : THEO LAWRENCE NAT MYERSDans le cadre du festival des Nuits de l’Alligator 2024Voilà sept bonnes années que Théo Lawrence s’affirme comme l’un des maîtres français d’un groove serré, subtil, typiquement américain. Après s’être exprimé dans la soul-rock et un swamp-rock aux teintes latino, il trouve son apothéose dans “CHERIE” cet album enregistré à Austin dans un genre que les Français ne sont pas supposés savoir jouer, encore moins composer, la classic country.Quoi de neuf dans le vieux blues ? Celui d’avant-guerre (celle de 39-45), joué sur une guitare en bois ou en métal, en tapant du pied et en chantant avec son cœur et ses tripes ? Ce bon vieux blues rural, influence majeure de toutes les (bonnes) musiques qui l’ont suivi, existe toujours, et pas seulement en 78t ou sur des rééditions en noir et blanc. Aujourd’hui, Nat Myers est dans le top 5 mondial de ceux soufflent sur les braises et remettent de la vie dans le folk-blues. Un jeune américain qui a vécu quelques années de bohème, sa guitare sur le dos, avant de croiser la route de Dan Auerbach des Black Keys. Ensemble, ils ont enregistré à l’arrache un premier album, Yellow Peril, qui convoque les grands esprits de Charley Patton, Muddy Waters ou Mississippi John Hurt. C’est aussi pour faire découvrir en France ce genre de musicien porteur de flamme qu’on a créé les Nuits de l’alligator.Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

2024-01-28

