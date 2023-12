BROR GUNNAR JANSSON MATT VAN T. La Maroquinerie Paris Catégorie d’Évènement: Paris BROR GUNNAR JANSSON MATT VAN T. La Maroquinerie Paris, 26 janvier 2024, Paris. La Maroquinerie présente : BROR GUNNAR JANSSONBror Gunnar Jansson fêtera trois décennie-versaires en 2024 : les 10 ans de la sortie de son deuxième album Moan Snake Moan , les 10 ans de la sortie son EP 4 titres pressé à seulement 49 copies, et ses 10 ans de carrière en tant que musicien à temps plein. Une réédition de l’album est prévue pour l’occasion, elle sera accompagnée d’une tournée européenne. Si vous aviez raté Bror Gunnar Jansson lors d’une précédente édition des Nuits de l’Alligator, voilà l’occasion rêvée de découvrir l’artiste suédois sur la scène de La Maroquinerie !Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 19:30
La Maroquinerie
23, Rue Boyer
75020 Paris

La Maroquinerie Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/