MALO – FROIDCOMMEDEHORS La Maroquinerie Paris Catégorie d’Évènement: Paris MALO – FROIDCOMMEDEHORS La Maroquinerie Paris, 25 janvier 2024, Paris. « Froid comme dehors », c’est avec ce single et ce premier projet que Malo s’est fait connaître en 2021. Le rappeur du Val d’Oise tire aussi bien une musique influencée par des productions américaines que des textes ciselés dans la plus pure tradition du rap francophone. Retrouvez-le en concert à la Maroquinerie le 25 janvier 2024 !

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00 Réservez votre billet ici La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75020 Lieu La Maroquinerie Adresse 23, Rue Boyer Ville Paris Departement 75 Lieu Ville La Maroquinerie Paris Latitude 48.868364 Longitude 2.392251 latitude longitude 48.868364;2.392251

