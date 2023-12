ARCHIMEDE – ARCHIMÈDE La Maroquinerie Paris, 24 janvier 2024, Paris.

709 Prod présente : ARCHIMÈDEFRÈRES-TOURArchimède est de retour sur scène, plus énergique que jamais avec un nouvel album, leur 6ème : Frères !Un titre qui a très vite sonné comme une évidence pour les frangins Boisnard qui célèbrent leur indéfectible complicité, renforcée au fil de leur carrière par leur inébranlable amour de la scène et de la composition. Complicité sans faille également avec leur public, pleinement impliqué dans cette nouvelle aventure !Gonflé à bloc, le groupe repart à l’assaut , comme il le dit lui-même, avec des nouveaux titres toujours aussi bien écrits et accrocheurs, accompagné sur scène d’une formation rock guitares-basse-batterie qui déménage !Ne les manquez pas !Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 19:30

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75