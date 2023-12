CHIEN MECHANT La Maroquinerie Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Après la sortie remarquée de leur premier EP Étoile Filante , leur maxi-EP Chien Méchant , un concert sold-out à la Boule Noire et des dates un peu partout en France, Chien Méchant revient pour un concert exceptionnel à La Maroquinerie.Le duo de musiciens, amis depuis le lycée, dégage une énergie unique dans leurs prestations, sur des productions électroniques qui mélangent les codes de l’électro, du jazz et du rock psyché. Influencés par leurs expériences respectives à Paris et Londres, la palette est large pour Gabriel et Facundo, pouvant rappeler aussi bien Justice, Todd Terje, que Snarky Puppy ou Pink Floyd. Le tout sur des textes en Français et en Anglais, parlés, chantés, vocodés, pitchés. Les compositions sont riches, souvent dansantes et parfois planantes, pour ce duo claviers/batterie ultra-énergétique.Fortement influencés par les films, le psychédélisme et la pop culture des années 70/80, on retrouve cette source d’inspiration dans leur visuels, scénographie, et même stylisme

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris