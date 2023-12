JEWEL USAIN La Maroquinerie Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Face B présente : JEWEL USAINQu’est-ce qu’il reste à faire après avoir fini le mode difficile d’un jeu ? C’est la question à laquelle s’est confronté Jewel Usain après la sortie de son dernier projet, “Mode Difficile”, en 2021. Sa réponse s’illustre dans un premier véritable album de 17 titres, intitulé “Où les garçons grandissent”. Le jeune garçon Jewel Usain a grandi à Argenteuil en banlieue parisienne. Passionné de musique, il devient lui-même artiste, actif et présent sur la scène rap français dès le milieu des années 2010. Son dernier projet lui a permis de s’inscrire définitivement sur la carte. Il y évoquait la difficulté d’une vie salariée dont il cherchait à s’échapper. Une autre époque.Comme si la manette avait été rangée au fond d’un tiroir, “Où les garçons grandissent” est une véritable mise à jour de la proposition artistique de Jewel Usain. Porté par des arrangements de qualité et une narration solide, cette œuvre cohérente suit la démarche sincère d’un artiste en pleine évolution qui nourrit l’ambition de s’installer sans rougir dans la pile de ces grands albums de cette nouvelle génération de rap français. C’est notamment entre les mains de Rémy Béseau, compositeur multi-talents présent sur la majorité de l’album, que la couleur musicale qu’il souhaitait s’est illustrée. Loin de s’en tenir au rap qu’il maîtrise parfaitement, Jewel Usain s’essaie avec brio sur des terrains qui nécessitent précision et sensibilité : où on le découvre aussi à l’aise sur des couleurs neo-soul et R&B que sur des véritables harmonies de gospel. À ses côtés, c’est naturellement que se croisent les voix de MC élégants comme Prince Waly, Tuerie ou le chanteur HEDGES.“Où les garçons grandissent”, c’est l’album d’une confirmation : celle du talent de Jewel Usain. Il y fait autant briller sa rage et son esprit de revanche, que ses réflexions et ses émotions. Après avoir traversé le mode difficile, il s’installe dans un mode plus serein, et propose avec cet album une musique avec laquelle son public est voué non seulement à grandir aussi, mais surtout, à s’agrandir.Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-13 à 19:30

Réservez votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75