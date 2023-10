PEET La Maroquinerie Paris Catégorie d’Évènement: Paris PEET La Maroquinerie Paris, 12 novembre 2023, Paris. PEET La Maroquinerie a lieu à la date du 2023-11-12 à 20:00:00.

Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Deux mois avant la date de PEET à la Maroquinerie le 11 Novembre, le concert est déjà complet ! Un grand merci aux plus rapides d’entre vous, ça sent la dinguerie ! Pas de panique pour les retardataires, une seconde date est annoncée le lendemain, Dimanche 12 Novembre, ne tardez pas à réserver !PEET rentre dans les radars de l’incontournable scène rap belge dans la lignée de Roméo Elvis, Caballero & JeanJass, L’Or du commun… Ouverture des portes : 19h30 Début concert : 20h00 Réservez votre billet ici Ménilmontant (ligne 2) et Gambetta (ligne 3) Pyrénées Ménilmontant (ligne 96)

La Maroquinerie

23, Rue Boyer Paris 75020 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Maroquinerie Adresse 23, Rue Boyer Ville Paris Departement 75020 Lieu Ville La Maroquinerie Paris latitude longitude 48.868364;2.392251

La Maroquinerie Paris 75020 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/