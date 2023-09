LOSSA2SQUA La Maroquinerie Paris, 5 novembre 2023, Paris.

LOSSA2SQUA La Maroquinerie a lieu à la date du 2023-11-05 à 20:00:00.

Tarif : 23 à 23 euros.

Lossa2squa, c’est avant tout une amitié quasi fraternelle entre Dvnso et Loxi, les deux membres du groupe originaires d’Épinay-sur-Seine (93). Ils sortent en 2019 « Dans Ma Débiel », une première mixtape qui contient leur premier tube « Sakura » (10M de vues) puis « Dans Ma Débiel 2 » et son hit « Hinata » (24M de vues). Leur premier album « Mélodrvme » sort en en 2021 et est joué à guichets fermés à l’occasion d’un concert à La Boule Noire.La sortie de leur nouvel projet « Afro Wave » est annoncée pour cette fin d’année. Elle sera accompagnée d’un concert exceptionnel à La Maroquinerie à Paris le 5 novembre.

Réservez votre billet ici

Ménilmontant (ligne 2) et Gambetta (ligne 3) Pyrénées Ménilmontant (ligne 96)

La Maroquinerie

23, Rue Boyer Paris 75020

Réservez votre billet ici