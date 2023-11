Marché de noël et Bal trad La Marjolaine, Plazac (24) Marché de noël et Bal trad La Marjolaine, Plazac (24), 15 décembre 2023, . Marché de noël et Bal trad Vendredi 15 décembre, 15h30 La Marjolaine, Plazac (24) prix libre pour le bal A Plazac, le vendredi 15 décembre, à l’occasion du marché de Noêl au profit de l’association PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) une animation musicale suivie d’un Bal trad sera assurée par le groupe de musique de Condat Animations. De 15h30 à 18h30 : Marché de Noël 20h30 : Bal trad Possibilité de s’approvisionner sur le marché pour le diner du soir. et de tirer du sac son pique nique dans la salle avant le bal. Contact : 06.26.68.11.76 source : événement Marché de noël et Bal trad publié sur AgendaTrad La Marjolaine, Plazac (24) La Marjolaine, 24580 Plazac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46445 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T15:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00 baltrad balfolk Lieu La Marjolaine, Plazac (24) Adresse La Marjolaine, 24580 Plazac, France Ville La Marjolaine, Plazac (24) latitude longitude 45.036291;1.037587

