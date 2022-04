La Marivole 3ème session danses traditionnelles Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

La Marivole 3ème session danses traditionnelles Ménétréol-sous-Sancerre, 9 avril 2022, Ménétréol-sous-Sancerre. La Marivole 3ème session danses traditionnelles Ménétréol-sous-Sancerre

2022-04-09 15:00:00 – 2022-04-09 18:00:00

Ménétréol-sous-Sancerre Cher Ménétréol-sous-Sancerre Venez découvrir ou redécouvrir les danses traditionnelles avec la Marivole.

Session animée par Edith Maricot, répertoire de bals folk Centre France.

Venez découvrir ou redécouvrir les danses traditionnelles avec la Marivole, animé par Edith Maricot, répertoire de bals folk Centre France. Tout niveau la-marivole@orange.fr

Session animée par Edith Maricot, répertoire de bals folk Centre France.

Tous niveaux ©La Marivole

